Sanat dünyasını yıkan ölüm: Bahar Öztan’ın vefatı ünlü isimleri hüzne boğdu! ‘Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri, boğazımda bir düğüm…’

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu ve ‘Yeşilçam’ın gamzeli güzeli’ Bahar Öztan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 61 yaşında vefat eden Öztan’ın ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu. Ölümünün ardından Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Serpil Çakmaklı gibi birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı.

‘Yeşilçam'ın gamzeli güzeli’ olarak tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında vefat etti. Öztan'ın ölümünü oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bahar Öztan’ın vefatının ardından ünlü isimler art arda baş sağlığı mesajları paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri… Yazmak bile zor geliyor artık… Boğazımda bir düğüm… Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

SERPİL ÇAKMAKLI

Sinemanın gamzeli güzeli canım baharım hiç pes etmedin, azminle, dik duruşunla, pozitif enerjinle, hayata sıkı sıkı sarıldın. Hastalığının her evresinde mücadeleni sürdürdün ama bu sonuncu denemende yaşama tutulamadın. Sinemanın emektarlarından o kadar büyük kayıplar verdik ki ne yazılır artık inanın kelimelere dökmekle zorlanıyorum. Başımız sağ olsun acılı ailesine sevenlerine ilk önce de biricik oğluna sabırlar versin. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Seni tanımak çok güzeldi, çok güzel anılar biriktirdik, bu fotoğraflarda onlardan biri.

MELEK BAYKAL

Güzel gamzeli kadın. Nurlar içinde uyu.

IŞIL YÜCESOY

Sizinle hiç tanışmadık. Ama tanışmak önemli mi? Çekilen çileyi, taşınan umudu geçilen o çetrefilli yolları hep yüreğimizde hissettik. Yeşilçam’a verdiğiniz emeği hiç unutmadık. Unutmayacağız. Güle güle Bahar Öztan. Ruhunuz şad, yıldızlar yoldaşınız olsun.

FİLİZ AKIN

Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah açtığımda ilk Bahar’ı, o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı. Karşıma ve üzülerek öğrendim ki, kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Baharımız yok artık…

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Hoşça kalın Bahar Hanım… Alkışlarla… Yattığınız yer incitmesin.

METİN AROLAT

Sizi tanımış olmak bir onur idi. Güzelliğinizden, zarafetinizden gözlerim kamaşmıştı. Hoşça kalın Bahar Hanım. Dualarımı yolluyorum arkanızdan. Yattığınız yer incitmesin sizi.

SAFİYE SOYMAN

Canım baharım mübarek Ramazan ayında Mekanın cennet olsun. Nasıl bizi üzdün, gidişini hiç olmadı canım benim çok erken gittin. 9 ay önce bahçede beraberdik Bodrum'da. seni hiç unutmayacağız, herkes seni çok sevdi çok. Melekler gibiydin ve melekler gibi gittin bu mübarek ayda.

CENAZESİ BUGÜN

Usta oyuncu, bugün ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı ve sayısız reklam filminde rol aldı. Halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.

Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi aldı.