Şarkıcı Işın Karaca 4 ayda 24 kilo verdi! Son halini görenler inanamadı: "Bu o olamaz kandırıyorsunuz"

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, aralıklı yemek yeme ve tek öğün beslenme yöntemiyle 4 ayda 24 kilo verdi. Karaca, son olarak makyajsız ve filtresiz halini sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin son halini görenler şoke olurken sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakarak İzmir’in sakin ilçesi Urla’ya taşındı. Şehir hayatından uzak, huzurlu bir hayatı tercih eden 52 yaşındaki sanatçı, geçirdiği büyük değişimle dikkat çekti.

Aralıklı yemek yeme ve tek öğün beslenme yöntemiyle 4 ayda 24 kilo veren Karaca, 36 bedene kadar düştüğünü açıkladı.

Beslenme düzenini eşi Can Yapıcıoğlu ile birlikte doktor kontrolünde sürdürdüğünü belirten Karaca, sigarayı bıraktığını da duyurmuştu.

"KENDİMİ TEBRİK ETTİM"

Ünlü isim son olarak Instagram hesabından makyajsız ve filtresiz halini paylaştı. Karaca, yaptığı paylaşıma “Kendimi tebrik ettim. 36 bedenin şerefine Pazar kahvesi…” notunu düştü.

Karaca’yı gören takipçileri gözlerine inanamadı. “Çok değişmiş”, "Bu o olamaz kandırıyorsunuz", “Yok artık” gibi yorumlar yaptı.