Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaptı.

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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile evlilik kararı alan sanatçı, akşam saatlerinde düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Çiftin mutlu gününde dikkat çeken isimlerden biri de nikâh şahitliği yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram oldu.

Şarkıcı Kutsi 3. kez evlendi! Sürpriz nikahta şahidi AK Partili milletvekili oldu

Kutsi ile Sevda Sönmez'in nikâhına şahitlik eden Bayram, törenin ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Şarkıcı Kutsi 3. kez evlendi! Sürpriz nikahta şahidi AK Partili milletvekili oldu

Bayram paylaşımında, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda'nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda'ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kutsi 3. kez evlendi! Sürpriz nikahta şahidi AK Partili milletvekili oldu

ÜÇÜNCÜ KEZ 'EVET' DEDİ

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlenmişti.

Sevda Sönmez ile yaptığı evlilikle Kutsi, üçüncü kez dünyaevine girmiş oldu.

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