Yahudi asıllı şarkıcı Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin sessizliğini bozarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sanatçı, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirerek, "Zulüm bizdense ben bizden değilim" dedi.

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Şarkıcı Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, kullandığı çarpıcı ifadelerle dikkat çekti.

Sahne 17'de vereceği konser öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SOYKIRIMI LANETLİYORUM”

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Linet, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim." ifadelerini kullandı.

Yahudi kökenli Linet, sanat hayatı boyunca Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Farklı müzik türlerini yorumladığı repertuvarıyla tanınan şarkıcı, sahne ve konser çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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