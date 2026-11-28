Türk rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Lvbel C5, son şarkısı "OHAOHAOHA’da skandal bir harekete imza attı. Milli değerleri popüler kültür malzemesi olarak kullanan rapçinin, şarkısında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında esir alınmasının ardından işkence edilerek şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adını kullanması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Tepkilerin ardından açıklama yapan Lvbel C5, "Ben bu ülkenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Kimse beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışmasın" dedi, şarkının sözlerini de değiştireceğini belirtti.

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Rapçi Lvbel C5 yeni şarkısı "OHAOHAOHA" ile gündeme geldi. Şarkının sözlerinde, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rum güçleri tarafından esir alınan ve gördüğü işkence sonucunda hayatını kaybeden Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismine yer verilmesi dinleyicilerin tepkisini beraberinde getirdi.

Şarkının yayımlanmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, tarihi bir şahsiyetin ve şehidin adının bu şekilde kullanılmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Topel'in hatırasına saygı gösterilmesi gerektiğini savunan kullanıcılar, rapçiye yönelik eleştirilerini paylaşımlarla sürdürdü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN SERT TEPKİLER

Cengiz Topel'in adının şarkı sözlerinde geçmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rapçinin tercihine tepki gösteren kullanıcılar, yaptıkları yorumlarda şehidin hatırasına vurgu yaptı. Paylaşımlarda ise "Bizim yiğit şehidimizin adının geçtiği ucuzluğa bak. O can böyle kolay mı verildi…" , "Allah aşkına şuna haddini bildirsinler gerçekten zoruma gitti şehidimizin adı böyle mi geçirilir" gibi yorumlar yer aldı.

LVBEL C5'TEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Tartışmaların büyümesi üzerine sessizliğini bozan Lvbel C5, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik eleştirilere sessiz kalmadı. Hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren rapçi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve ülkesine bağlılığının sorgulanamayacağını ifade etti.

Şarkıcı, kimliği üzerinden siyasi veya ideolojik bir kimliğe büründürülmesini kabul etmediğini belirten Lvbel C5, devletine, milletine, vatanına ve bayrağına duyduğu saygının altını çizdi. Rapçinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde şahsım ve sanatım üzerinden yürütülen karalama kampanyalarını, hakkımda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıları ve gerçek dışı yorumları üzülerek takip ediyorum.

Öncelikle hiçbir yoruma veya tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etmek isterim ki ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milletinin bir ferdi ve bu ülkenin bir evladıyım.

Devletimize, milletimize, vatanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza olan bağlılığım tartışmaya açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak benim için bir tercih değil, taşıdığım kimliğin ve sorumluluğun bir parçasıdır.

Benim müziğim, sahne performansım ve sanatçı kimliğim üzerinden farklı değerlendirmeler yapılabilir. Buna saygı duyarım. Ancak sanatımın üzerinden şahsıma yönelik siyasi veya ideolojik bir kimlik oluşturulmasını, vatanıma ve milletime olan bağlılığımın sorgulanmasını kabul etmiyorum.

Ben bu ülkenin değerleriyle büyüdüm. Bu milletin sevgisiyle bugünlere geldim. Kazandığım başarıları da bu ülkenin insanlarıyla paylaşıyorum. Dolayısıyla ülkeme, devletime ve milletime duyduğum saygı ve bağlılık benim için hiçbir koşulda değişmeyecek bir değerdir.

Kimse beni olmadığım biri gibi göstermeye, şahsım üzerinden toplumu ayrıştırmaya veya milletimin değerleriyle arama mesafe koymaya çalışmasın. Bu ülkenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum.

Beni seven, destekleyen ve müziğimle yoluma eşlik eden herkese gönülden teşekkür ediyorum."

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