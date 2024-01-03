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    Seçil Erzan'a attığı mesajlarda ortaya çıktı! Arda Turan'ın eşine aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı

    Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davada Seçil Erzan'a ait telefondaki 181 bin 538 mesaj incelendi. Arda Turan’ın karısı Aslıhan Turan'a pahalı bir çanta almak için Seçil Erzan'dan para istediği ortaya çıktı.

    Seçil Erzan&#039;a attığı mesajlarda ortaya çıktı! Arda Turan&#039;ın eşine aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına giren bilirkişi raporunda, fona katılan Arda Turan’ın karısı Aslıhan Turan'a pahalı bir çanta almak için Erzan'dan para istediği ortaya çıktı.

    ASLIHAN'A ŞU ÇANTAYI ALSAM

    Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim" dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım" şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı" diye cevap verdiği yer aldı.

    Seçil Erzan'a attığı mesajlarda ortaya çıktı! Arda Turan'ın eşine aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı

    BENİM HARCAMAMDAN KİME NE?

    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks çantalarıyla gündem olmuştu. Evinin kapılarını açan Aslıhan Doğan Turan, milyonluk değerdeki çanta koleksiyonu ile şaşırttı. Takvim'in haberine göre; Turan, YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk oldu değeri 10 milyon TL'yi bulan bir çanta koleksiyonu izleyicilerie gösterdi. Turan daha sonra çok konuşulan 93 bin TL'lik hırkası için ise, "Herkes önündeki tabağa baksın. Ben de çalışıyorum, Arda da. Benim harcamamdan kime ne!" dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda Turan
    Haberler > Magazin > Seçil Erzan'a attığı mesajlarda ortaya çıktı! Arda Turan'ın eşine aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı
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