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Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix’in yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi duyuruldu. Başrolünde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın avukat Leyla’yı canlandırdığı dizi, meraklılarını bekliyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi diziseverler tarafından merakla beklenirken, Netflix’ten konuyla ilgili açıklama geldi. Dijital platform, dizinin yayın tarihini resmi kanallardan duyurdu. 

9 MAYIS’TA EKRANDA OLACAK

Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihini yeni bir fragman ve yapımdan ilk karelerle paylaştı. Kadrosu ile izleyiciyi günümüz ilişkilerine, arkadaşlığa, aşka ve modern zaman sancılarına heyecanlı bir yolculuğa çıkaran Kimler Geldi Kimler Geçti 9 Mayıs’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi belli oldu - 1. Resim

KADROSUNDA KİMLER VAR?

Serenay Sarıkaya başrolünde, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi sevilen isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile izleyiciyi büyüleyecek dizinin senaryosunu Ece Yörenç üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor.

Ay Yapım imzalı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Kamil Güler, Cem Güler, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülcan Arslan ve Perihan Savaş, Laçin Ceylan, Ege Aydan, Selçuk Borak gibi birçok önemli isim de yer alıyor.

Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yayın tarihi belli oldu - 2. Resim

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ‘NİN KONUSU NE?

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur.  Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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