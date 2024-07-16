Sinan Akçıl'a büyük sürpriz! Ağlayarak sahneye çıktı

Sinan Akçıl gündemdeki konular ve açıklamalarla adından söz ettiriyor. Şarkıcı son olarak Konya’da konser verdi. Akçıl’a ilkokul öğretmeni Ayla Hocadan sürpriz geldi. İlkokul öğretmenini gören Akçıl’ın mutluluğu gözlerden okundu.

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Konya’da konser verdi. Konserine büyük ilgi olan Akçıl’ı dinlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim vardı. Ünlü şarkıcıyı ilk okul öğretmeni Ayla Hoca dinlemeye geldi.

Öğretmenini karşısında gören Akçıl’ın yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Ayla Hoca sahneye ağlayarak çıktı.

"ALLAH TÜM HOCALARIMIZDAN RAZI OLSUN"

Akçıl o anları Instagram hesabından “Konya/Hüyük Konserimin en güzel anıydı.. İlkokul öğretmenim Ayla hocamın bana yaptığı sürpriz.. Elinde fotoğraflarla, ağlayrak sahneye gelişi...Onu çok seviyorum.. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun...Bu kavuşmaya vesile olanlara teşekkür ederim...” notu ile paylaştı.

Sosyal medyada Akçıl’ın ve öğretmeninin paylaşımına beğeni yağdı.