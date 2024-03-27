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Sinem Kobal’dan heyecanlandıran set ziyareti! Ömer dizisinin kadrosuna mı katılıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinem Kobal’dan heyecanlandıran set ziyareti! Ömer dizisinin kadrosuna mı katılıyor?

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir TV ekranlarından uzak olan Sinem Kobal, Ömer dizisinin setinden fotoğraf paylaştı. Heyecana neden olan bu paylaşım akıllarda soru işaretleri de bıraktı.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal’ın Ömer dizisinin setinden paylaşım yapması sevenlerini heyecanlandırdı. 

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucağına almıştı. Evlendikten sonra iki çocuk sahibi olan oyuncu, epeydir ekranlardan uzak kalmıştı.

Sinem Kobal’dan heyecanlandıran set ziyareti! Ömer dizisinin kadrosuna mı katılıyor? - 1. Resim

HERKESİN AKLINA AYNI SORU GELDİ

Daha önce ‘Küçük Sırlar’ , ‘Dadı’ , Gönül İşleri’ gibi projelerde yer alan Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin ile Star TV’de reyting rekorları kıran Ömer’in setini ziyaret etti. 

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır’ın konuğu olan Kobal, o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada yer verdiği kareye ise yakın dostu Ömer Karcı’ya atıfta bulunarak “Dayıyı ziyaret” notunu düştü.

Kobal’ın bu paylaşımı kafaları karıştırdı. Hayranlarının aklına “Ömer dizisiyle setlere mi dönüyor?” sorusu geldi. 

Sinem Kobal’dan heyecanlandıran set ziyareti! Ömer dizisinin kadrosuna mı katılıyor? - 2. Resim

“NETLEŞİNCE SÖYLEYEBİLİRİM”

Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olmuştu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kobal, “Ekranda olmayı ben de çok özledim… Yakın zamanda inşallah ekranda olmak istiyorum. Beni heyecanlandıran beni kıpır kıpır eden bir şeyler var ama netleşince söyleyebilirim” açıklamasını yapmıştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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