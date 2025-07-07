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Sinemaya dönüyor! Çağatay Ulusoy’un Uykusuz Adam’daki rolü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sinemaya dönüyor! Çağatay Ulusoy’un Uykusuz Adam’daki rolü belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Eşref Rüya dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, başarılı performansının ardından bu kez Uykusuz Adam adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuya eşlik edecek isimler yavaş yavaş netlik kazanırken, Ulusoy’un merakla beklenen yapımdaki rolü belli oldu.

Psikolojik drama-gerilim türündeki film Uykusuz Adam’ın çekimleri için geri sayım başladı. Daha önce Delibal, Kağıttan Hayatlar, Centilmen gibi filmlerde rol alan Ulusoy başarılı bir sezonun ardından sinemaya dönüyor.

ÇAĞATAY ULUSOY ‘FERMAN’ OLACAK

Kubilay Tat’ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğuna Can Ulkay oturacak. Ulusoy filmde ‘Ferman’ adlı ajan karakterine hayat verecek.

Sinemaya dönüyor! Çağatay Ulusoy’un Uykusuz Adam’daki rolü belli oldu - 1. Resim

ELÇİN SANGU’NUN DA ADI GEÇİYOR

10 ile 15 Temmuz arasında sete çıkması planlanan filmin başrollerinin ‘Ferman’, ‘Afro’, ‘Kartal’ ve ‘Saye’ adlı karakterler olacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Filmin sürprizli kadın yıldızı Sare için adı geçen oyunculardan Hafsanur Sancaktutan’ın ana akım işlerle görüştüğü ve filmde yer almayacağı öğrenildi. “Saye” rolü için son olarak Elçin Sangu’nun adı geçiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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