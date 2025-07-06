Bomba anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, iddialı dizinin başrolü oldu

Ekranlara dönüş hazırlığında olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez iddialı bir projeyle geliyor. Ünlü oyuncu, Adam Fawer’ın kült romanı 'Olasılıksız'ın dizi uyarlamasında başrolde yer alacak.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda televizyon ekranlarına geri dönüyor. Tatlıtuğ, daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak Aile dizisinde rol almıştı.

Yaz sezonunda herhangi bir projede yer almayacağı açıklanan Tatlıtuğ’un, yeni dönemde yer alacağı yapım belli oldu. OGM Pictures, Adam Fawer’ın bilimkurgu ve gerilim türündeki romanı ‘Olasılıksız’ı diziye uyarlıyor.

DİZİ İLE İLGİLİ DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DUYURULACAK

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı projenin çekim takvimi ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.