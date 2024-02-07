Survivor All Star’da dengeleri değiştirecek gelişme! Üç eski yarışmacı Dominik’e uçtu

TV8’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor All Star’da dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Dün akşam konseyde meydana gelen kavga sonrası Sema Aydemir, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir’in Dominik’e uçtuğu öğrenildi.

Survivor All Star’ın yayınlanan son bölümünde tansiyon yükseldi. Aleyna Kalaycıoğlu’na fiziksel temas uygulayan Nagihan Karadere’nin diskalifiye olup olmayacağı merak edilirken, eski yarışmacılar Sema Aydemir, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir’in Dominik’e gitmek için yola çıktığı iddia edildi.

ATAKAN, SEMA VE HİLMİ CEM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Heyecanın günden güne arttığı ve gerilimin hızla tırmandığı Survivor’ın yeni sezonunda yeni bir gelişme yaşandı. TV100’ün haberine göre Survivor All Star’da dengeleri değiştirecek üç isim adaya uçtu. Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe Dominik’e gitmek için İstanbul’dan yola çıktı. Son günlerde oldukça çekişmeli geçen yarışmada hiç düşmeyen tansiyon ve sakatlıklar nedeniyle değişikliğe gidileceği öğrenildi.

“ACİL GÖREV EMRİ” NOTUYLA PAYLAŞTI

Daha önce Survivor’a üç kez katılan ve başarısıyla adından söz ettiren Sema Aydemir, iddiaları doğrulayan bir paylaşım yaptı. Dominik’ten bir video çeken Aydemir, “Acil görev emri” notunu düştü.

HİLMİ CEM İNTEPE HAVAALANINDA

Hilmi Cem İntepe’nin ise kız arkadaşı Pırıl Atasev ile havaalanında çektiği bir fotoğrafı üzgün emoji ile paylaşması iddiaları güçlendirdi.

Avatar Atakan’dan ise konuyla ilgili henüz bir paylaşım gelmedi.

SURVIVOR’DA OLAYLI KONSEY

Öte yandan dün akşamki Survivor All Star konseyinde yaşanan gerilim ekranlara taşındı. Nagihan Karadere’nin Aleyna Kalaycıoğlu’nun üzerine yürümesine ve fiziksel temasta bulunmasına Acun Ilıcalı çok sinirlendi. Küplere binen Ilıcalı, önündeki sandalyeyi fırlattığı. Yarışmacılara öfke kustuğu konuşmasında ise “Yazıklar olsun hepimize. Şunları yaşıyorsak artık. Oy kullanırken kızı itiyorsun, demediğini bırakmıyorsun. Nefise’nin durduğu yok zaten, saydır babam saydır. Merak ediyorum, bu programda sizin hakkınızda biri konuşabilir mi, konuşamaz mı? Yasak mı söyleyin? Sizin hakkınızda kimse konuşmasın, yasak mı diyelim? Siz ne istiyorsunuz bir söyleyin bana. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkarıyorsunuz! Ne istiyorsunuz? Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz? Kavga mı kaos mu?” dedi.