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Survivor Sabriye Şengül yıllar sonra açıkladı! Adem Kılıçcı ile küslük nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor Sabriye Şengül yıllar sonra açıkladı! Adem Kılıçcı ile küslük nedeni ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenomen yarışma 'Survivor'ın 2017 ve 2019 yılında düzenlenen sezonlarında mücadele eden kick boksçu Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu program hakkında konuştu. Survivor'ı izlemediğini itiraf eden Survivor Sabriye, birlikte yarıştığı dönemde yakın arkadaşı olan son şampiyon Adem Kılıççı ile aralarının açılma sebebine de açıklık getirdi.

Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında parkurlarda boy gösteren kick boksçu ve karma dövüşçüSabriye Şengül, birlikte yarıştıkları dönemde aralarından su sızmamasına rağmen daha arkadaşlıklarının bittiği Adem Kılıççı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Survivor Sabriye Şengül yıllar sonra açıkladı! Adem Kılıçcı ile küslük nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

"ADEM'E ARTIK İNANMAM"

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Sabriye, Survivor 2025'i şampiyon tamamlayan Kılıççı ile neden konuşmadığını açıkladı. Şengül, "Adem’in olduğu yerde olmayayım. Onu kardeşim, dostum gibi görüyordum ama gerçek yüzünü seyirciler de görmüştür. Bizim zamanımızda beni potaya göndereceklerdi, Adem’e ‘İsmimi yazabilirsin’ demiştim. ‘Yok, ben seni yazar mıyım? Halkın gözünde kötü görünürüm’ dedi. Ben ne olursa olsun onun ismini yazmazdım" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki sporcu, "Adem'e kızgın olduğum tek konu bu değil. Sebebini çok iyi biliyor. Bir ara karşılaşınca soracağım: ‘Sen nasıl Sema’nın yüzüne bakıyorsun?’ diyeceğim. Ne söylerse söylesin, artık inanmam" şeklinde konuştu.

"ACUN ABİDEN DESTEK GÖRMEDİM"

Yarışmanın yapımcısıAcun Ilıcalı’ya da kırgın olduğunu belirten Sabriye Şengül, "Survivor'ı izlemiyorum çünkü kırgınlığım var. Acun abiye şundan dolayı kırıldım;hiçbir zaman beni desteklemediler. 2019’da Acun ağabeyin isteği üzerine yarışmaya katıldım, onu çok sevdiğim için gittim ama hiçbir maçımda destek görmedim. Ülkemi temsil ediyorum arenada, manevi anlamda destek beklerdim. Sosyal medyada beni de paylaşıp, destekleyebilirlerdi" dedi.

Survivor Sabriye Şengül yıllar sonra açıkladı! Adem Kılıçcı ile küslük nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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