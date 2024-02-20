Survivor Turabi yoğun bakıma kaldırıldı! Hastane odasından ilk paylaşım

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, Survivor All Star’a sakatlığı nedeniyle veda etmişti. Turabi, son paylaşımıyla yoğun bakıma alındığını açıkladı. Hayranlarını korkutan isim “Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz?” dedi.

Survivor All Star’ın iddialı yarışmacısı Turabi Çamkıran, yarışmaya bir anda veda etmişti. Sakatlığı nedeniyle ayrılan yarışmacı son olarak yaptığı hastane paylaşımıyla gündeme geldi.

“CİĞER İFLAS ETMEK ÜZEREYMİŞ”

Hastane odasından çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Ağır bir enfeksiyon geçirdiğini belirterek sosyal medyadaki paylaşımına şu notu düştü:

“Doktor Survivor’da incinmişsin dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltebilecekler. Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman ‘İnşallah Rabbim reality TV show’da ölmeyi nasip eder bana’ diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz?”

SURVIVOR’DAN NEDEN AYRILDI?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavisinin ardından Survivor All Star'a gelen Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Ilıcalı, gelişmeyi ada konseyinde “Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi” sözleriyle duyurmuştu.