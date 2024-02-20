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    • Haberler > Magazin > Survivor’da Sercan ile kavga eden Mustafa Kemal'e Acun Ilıcalı’dan sert uyarı: Sana son kez kapı aralıyorum

    Survivor’da Sercan ile kavga eden Mustafa Kemal'e Acun Ilıcalı’dan sert uyarı: Sana son kez kapı aralıyorum

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Acun Ilıcalı, Survivor, Yarışma, Sercan Yıldırım, Mustafa Kemal, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TV8’de ekrana gelen Survivor All Star’ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal arasındaki kavga damga vurdu. Kırmızı takımdaki iki yarışmacı arasında yaşanan gerilime Acun Ilıcalı müdahale etti. Mustafa Kemal’e uyarıda bulunan Ilıcalı “Sana son kapıyı aralıyorum. Eğer sen o inatla devam edersen biz seninle abi kardeş olacağız ama ayrılacağız. Onun kararını sen kendin ver. Bizi de zor durumda bırakma” dedi.

    Survivor All Star’da tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. 19 Şubat akşamı ekrana gelen 38. bölümde de kavga eksik olmadı. Kırmızı takımdaki Sercan Yıldırım ile Mustafa Kemal birbirine girdi. 

    Survivor’da Sercan ile kavga eden Mustafa Kemal'e Acun Ilıcalı’dan sert uyarı: Sana son kez kapı aralıyorum

    SERCAN İLE MUSTAFA KEMAL ARASINDA GERİLİM

    Survivor’ın yeni bölümünde Mustafa Kemal ile Sercan Yıldırım arasında dokunulmazlık oyunu sırasında tartışma yaşandı. Takımına puan getiren Yıldırım, kazandıktan sonra kırmızı takımdakilerin sessizliğine sinirlendi ve arkadaşlarına “Böyle takım olamayız” diyerek tepki gösterdi. Mustafa Kemal ise “Performans gösteren insanları düelloya yolluyorsunuz” şeklinde karşılık verdi. O anlarda iki yarışmacı arasında gerilim yükseldi ve ikili birbirlerinin üzerine yürüdü. 

    Survivor’da Sercan ile kavga eden Mustafa Kemal'e Acun Ilıcalı’dan sert uyarı: Sana son kez kapı aralıyorum

    NAGİHAN FENALAŞTI

    Sinirlerine hakim olamayan Mustafa Kemal, fiziksel temasta bulunarak yarışmacı arkadaşına su matarası fırlattı. Olaya müdahale etmek için araya giren Nagihan “Çocuğunu düşün” diyerek Mustafa Kemal’i sakinleştirmeye çalıştı. Kavga diğer yarışmacılar sayesinde ayrılırken Nagihan nefes almakta zorlanarak fenalaştı. 

    Survivor’da Sercan ile kavga eden Mustafa Kemal'e Acun Ilıcalı’dan sert uyarı: Sana son kez kapı aralıyorum

    ACUN ILICALI’DAN UYARI: BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKMA

    Kavgaya Acun Ilıcalı müdahale etmekte gecikmedi. Oyun alanına gelen Ilıcalı, Mustafa Kemal’e uyarıda bulundu. Son kez şans verdiğini belirten Ilıcalı şöyle konuştu:

    "Sen yazılmaya dayanamıyorsun. Şunu anlamıyorsun, format değişti. Eğer sakinlik ve huzur hissettirmezsen, risk hissedersek üzülerek söylüyorum, helalleşeceğiz. Sen üzüleceksin. Sana son kapıyı aralıyorum. Eğer sen o inatla devam edersen biz seninle abi kardeş olacağız ama ayrılacağız. Onun kararını sen kendin ver. Bizi de zor durumda bırakma. Ben seni elemek istemiyorum. Seni buradan iyi uğurlamak isteriz. Tatlıya bağlarsan hiçbir şey olmaz ama diğer türlü yarın öbür gün aylarca keşke diyeceksin. Bu dediğimi unutma, bunu çok gördüm." 

    Ilıcalı konseyde iki yarışmacıya da ikişer ödülden men cezası verdi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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