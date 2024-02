Survivor’da Pınar ile kavga eden Sema diskalifiye oldu! Acun Ilıcalı’nın kararı sosyal medyada tepki çekti

Survivor All Star’ın yeni bölümünde haftanın ikinci eleme adayının belirlenmesinin ardından Sema Aydemir ile yıldızının hiç barışmadığı Pınar Saka arasında kavga çıktı. Yaşanan gerilim esnasında Sema, Pınar’a saldırıp şiddet uyguladı. Olayın ardından acilen ada konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Sema’nın diskalifiye edildiğini açıkladı, karar sosyal medyayı ikiye böldü.

Survivor All Star’da kaos ve gerilim tırmanıyor. Son olarak yarışmaya yedeklerden katılan Sema Aydemir ile sürekli tartışma yaşadığı Pınar Saka arasında büyük bir kavga çıktı. İkilinin birbirine girdiği kavgada Sema için diskalifiye kararı verildi.

SEMA AYDEMİR: ÇOK UTANIYORUM ACUN BEY

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı, konseye tek başına gelen Sema’ya kararı açıklamadan önce kendisini ifade etmesini söyledi. Sema ise şu açıklamayı yaptı:

“Çok utanıyorum Acun Bey, gerçekten istemezdim hani laf olsun diye değil. Yemin ediyorum sizin elinizi kolunuzu bağladığım için çok utanıyorum ve ben buraya sonradan geldim. Bir amaç için geldim, sizi utandırdım resmen. İnsanlar diyecek ki niye getirdiler bu kadını, yemin ederim utanıyorum, laf değil vallahi billahi. Utanıyorum ya çok utanıyorum. Survivor'da ben kimseye vurmadım, hiçbirisine kötü bir şey söylemedim. Sadece onunla bunu yaşadım ben ve yıllardır bitmiyor bitmiyor yani bitmiyor geldiğim gün de başladı. Bitsin artık ne yapayım bitsin düşsün benden ya artık.”

ACUN ILICALI: SENİ SURVİVOR 2024’TEN AYIRMAK ZORUNDAYIZ

Kararı açıklayan Acun Ilıcalı ise şunları söyledi: “Seni çok iyi anlıyorum aslında ama bence sen de beni çok iyi anlıyorsun bizim dostluğumuzu zaten bütün Türkiye biliyor, bir karar verilmesi gerekiyor bu konuyla ilgili baktığın zaman. Yarışma dışında bir olay var ve bu ne kadar tolere edilebilir. Buradan ne sonuç çıkar diye bir değerlendirme yapmak gerekiyor ve ben de bizim bu konuyla ilgili değerlendirmemizi sana söyleyeceğim. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik bayağı da uzun süren toplantı sonrasında olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk ve sonrasında da bir kanaate ulaştık. Yaptığımız değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan ve bize de yıllar boyunca çok faydası olmuş bir yarışmacısın, bunları çok iyi biliyoruz bizim için değerin her zaman çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin, hayatı tek hareketle değil geneliyle değerlendirmekten yanayım her zaman. Öyle fevri bir olaydan bir yere varmak benim için her zaman insanı yanlışlara götürür senin karakterinle ilgili bir değerlendirme asla değil bu ancak yaşanan bu olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız ve bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024’ten ayırmak zorundayız.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Acun Ilıcalı’nın kararı açıklamasının ardından Survivor izleyicilere olaya tepki gösterdi. İzleyiciler Pınar’ın Sema’yı tahrik ettiğini, o nedenle bu olayın yaşandığını ve Pınar’ın da diskalifiye edilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan yorumlarda “Büyük haksızlık, bir karar verdiniz madem Pınar için de geçerli olsaydı” , “Pınar da elensin, başını yaktı Sema’nın” ifadeleri yer aldı.