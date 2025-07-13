Ozan Doğulu'ya büyük şok! Parası beş yabancı borsaya dağıtıldı: Polis harekete geçti

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, yatırım vaadiyle kandırılarak dolandırıcıların hedefi oldu. 12 milyon lirasını kaybeden Doğulu'nun parasının 5 farklı yabancı borsaya aktarıldığı tespit edildi.

Ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, sosyal medyada karşısına çıkan sahte bir yatırım reklamı üzerinden dolandırıldı. Dolandırıcılara tam 12 milyon TL kaptıran Doğulu, durumun farkına geç varınca soluğu emniyette aldı.

Ekol TV’nin haberine göre, Doğulu, güvenilir görünen yatırım teklifine inanarak yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdi. İlk etapta dolandırıldığını anlayamayan sanatçı, dolandırıcıların yeniden para istemesi üzerine şüphelenerek konuyu İstanbul Emniyeti'ne bildirdi.

Yapılan ilk incelemelerde, dolandırıcılar tarafından Ozan Doğulu'dan alınan bu miktarın, 5 farklı yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, paranın izini sürmek ve dolandırıcıları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Dolandırıcıların, yatırım vaadiyle güvenini kazandığı Ozan Doğulu'dan milyonlarca lirayı farklı uluslararası borsalara aktardığı belirlendi. Polis, bu büyük vurgunun arkasındaki şebekeyi ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.