DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 09:57 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 09:57 - Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın uygulanacağı tarih ve sınav giriş belgelerine dair tüm detaylar belli oldu. DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, DGS giriş belgeleri yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak merakla araştırılıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan