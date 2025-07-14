Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın uygulanacağı tarih ve sınav giriş belgelerine dair tüm detaylar belli oldu. DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, DGS giriş belgeleri yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak merakla araştırılıyor.

DGS sınavı meslek yüksekokullarından mezun olan ya da mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için lisans öğrenimine geçişin kapısını aralıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, DGS giriş belgeleri yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı - 1. Resim

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sabah oturumunda yapılacak ve saat 10.15’te başlayacak. Adayların 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı - 2. Resim

DGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

DGS sınavına 6 gün kaldı. Bugün itibarıyla adaylar sınava hazırlanmak için son günlerini değerlendiriyor. 20 Temmuz’da yapılacak sınav için son hazırlıklar tamamlanmak üzere.

DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı - 3. Resim

DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar DGS sınavına girecekleri yer bilgisini içeren DGS sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecek. Giriş belgeleri 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren erişime açıldı.

DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı - 4. Resim

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'da noterler açık mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Temmuz'da noterler açık mı? - Haberler15 Temmuz'da noterler açık mı?14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? - Haberler14 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?Esra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü? - HaberlerEsra Erol'daki Hikmet öldü mü? Kübra'nın babası Hikmet neden öldü?Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak? - HaberlerYarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak?14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi - Haberler14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildiÖzgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı - HaberlerÖzgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...