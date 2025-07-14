DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın uygulanacağı tarih ve sınav giriş belgelerine dair tüm detaylar belli oldu. DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, DGS giriş belgeleri yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak merakla araştırılıyor.
DGS sınavı meslek yüksekokullarından mezun olan ya da mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için lisans öğrenimine geçişin kapısını aralıyor. Peki, DGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, DGS giriş belgeleri yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DGS SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sabah oturumunda yapılacak ve saat 10.15’te başlayacak. Adayların 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
DGS'YE KAÇ GÜN KALDI?
DGS sınavına 6 gün kaldı. Bugün itibarıyla adaylar sınava hazırlanmak için son günlerini değerlendiriyor. 20 Temmuz’da yapılacak sınav için son hazırlıklar tamamlanmak üzere.
DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar DGS sınavına girecekleri yer bilgisini içeren DGS sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecek. Giriş belgeleri 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren erişime açıldı.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda yapacak.