Survivor'ın eski yarışmacısı Berkan Karabulut nişanlandı! Avatar Atakan'ın yaptığı olay oldu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut, sosyal medya fenomeni Lale Onuk ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımını attı. Nişan törenine Avatar Atakan'ın kahveye müdahale ettiği anlar damga vurdu.

Survivor 2020 ile geniş kitlelerce tanınan Berkan Karabulut, sosyal medya fenomeni Lale Onuk’a geçtiğimiz yıl Paris’te evlenme teklif etmişti.

Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Karabulut, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Mutlu çift, evlilik yolunda ilk somut adımı attı. Karabulut ve Onuk, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

TÖRENE 'AVATAR ATAKAN' VE AYTAÇ ŞAŞMAZ DA KATILDI

Gecede, Karabulut’un yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Aytaç Şaşmaz da onu yalnız bırakmadı.

Nişan törenine damga vuran an ise kahve esprisi oldu. Avatar Atakan, kahve servisinde Lale Onuk’a takılarak, “Biraz daha tuz koy” diyerek eğlenceli bir an yaşattı. Karabulut ve Onuk’un nişan töreninden renkli kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.