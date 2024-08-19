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Tahliye kararı verilen Dilan Polat'a kardeşinden yasak! 'Asla ama asla' deyip açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım ayından bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle tutuklu bulunan Dilan Polat için tahliye kararı çıktı. Kararın ardından cezaevi önünde konuşan ablası Sıla Doğu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Doğu, kardeşi için koyduğu yasağı gülümseyerek açıkladı.

Kasım ayında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan-Engin Polat’ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 9 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat’a tahliye kararı verildi. 

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un tutukluluk incelemesine yaptığı itiraz 8. ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebi Dilan Polat'ın tüm suçlardan tahliyesine karar verildi. Polat'ın tahliyesi için cezaevine yazı gönderildi.

Tahliye kararı verilen Dilan Polat'a kardeşinden yasak! 'Asla ama asla' deyip açıkladı - 1. Resim

SILA DOĞU: TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Öte yandan haberi alır almaz büyük sevinç yaşayan ve kardeşi Dilan Polat’ın tahliyesini cezaevi önünde bekleyen Sıla Doğu, dikkat çeken açıklamalar yaptı:

“Bugün gerçekten en mutlu günümüz. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Bugün kapalı görüşümüz vardı. Dönüşte eve varmaya 30-35 dakika kala tahliye haberini aldım. Kaza yapacaktım neredeyse… Sağa çektim hemen, sonra geri cezaevine geldim. Türk adaletine teşekkür ediyorum.”

Muhabirlerin “Mutlu aile tablosu görebilecek miyiz?” sorusuna da cevap veren Sıla Doğu, “Bu konu hakkında yorum yapamam. Dilan’ın sağlık durumu iyi değil” dedi. 

KARDEŞİNE KOYDUĞU YASAĞI AÇIKLADI

“Dilan çıkınca beraber ilk ne yapacaksınız?” diye sorulan Sıla Doğu, kardeşine koyduğu yasaktan da gülümseyerek bahsederek “Çocuklarıyla beraber uyuyacak ve asla ama asla telefon yasak. Hiçbir şekilde yani” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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