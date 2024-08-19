Dilan Polat'a tahliye kararı! Ailesi haberi alır almaz cezaevine koştu, ilk açıklama...

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ile annesi Şükran Polat, Dilan Polat ile görüşlerinden döndükleri esnada haberi aldılar. Durumu çektikleri bir videoyla anlatan isimler, tahliye işlemleri bittikten sonra Dilan Polat’ı almak için yeniden Silivri'ye döndü. Bir paylaşım da Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan geldi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün akşama doğru saat 17.00 veya 18.00 gibi cezaevinden çıkması bekleniliyor.

SILA DOĞU'DAN İLK AÇIKLAMA

Dilan Polat'ın tahliye haberinin ardından geçtiğimiz ay tahliye olan Sıla Doğu ile Can Doğu da sevinçlerini sosyal medyadan duyurdu.

Kardeşi Can Doğu ile birlikte paylaşım yapan Sıla Doğu, "Arayan soranlar heyecan mutluluktan ellerim titriyor açamıyorum. Mutluluğumuzun tarifi yok önce rabbime şükürler olsun sonra Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz. Sevdiklerini bekleyen herkese Allah bu duyguyu yaşatsın çok şükür” ifadelerini kullandı.

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat da dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Dilan Polat'ın görüşüne gittiklerini ve dönüş yolunda tahliye haberini yolda aldıklarını ifade eden ikili, tahliye işlemleri bittikten sonra Dilan Polat'ı almak için Silivri'ye geri döndü.

İkili paylaştıkları videoda şunları söylediler:

“Arkadaşlar biz şimdi Dilan’ın görüşünden çıkmıştık. Haber geldi, Dilan tahliye edildi. Geri dönüyoruz. O kadar mutluyuz ki size anlatamam. Şükürler olsun.”