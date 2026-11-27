Tribündeki şiddet herkesi ayağa kaldırdı! Ünlü isimlerden Beşiktaş'a destek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sanat dünyasından da tepkiler geldi. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi sosyal medyada gündem olurken, ünlü isimler hem Beşiktaş'ın galibiyetini kutladı hem de yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kapsamında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma sırasında tribünde "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" yazılı pankart açarak Filistin'e destek verdi. Taraftarlar ayrıca Filistin bayrağı da açtı.
TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ
Karşılaşma sırasında Gürcistan emniyet güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalesi tribünlerde gerginliğe neden oldu. Yaşanan olaylar nedeniyle mücadele 27'nci dakikada durduruldu. Yaklaşık 35 dakika ara verilen karşılaşma, yeniden başladıktan sonra Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, tribünde açılan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde bir araya gelerek poz verdi. Takımın bu görüntüsü sosyal medyada da geniş yankı buldu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA DESTEK
Karşılaşmanın ardından sanat dünyasından çok sayıda isim de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın galibiyetini kutlayan ünlüler, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesine tepki göstererek taraftarlara destek mesajları verdi.
BERK OKTAY
ÇAĞLAR ERTUĞRUL
FEYYAZ ŞERİFOĞLU
İPEK TUZCUOĞLU
MURAT BOZ
MUSTAFA SANDAL
NEBAHAT ÇEHRE
PELİN ÖZTEKİN
YASEMİN SAKALLIOĞLU
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY