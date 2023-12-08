Tuba Ekinci’den Demet Akalın’ı kızdıracak paylaşım! Takipçilerinden de tepki aldı

8 Aralık 2023 16:59 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:00

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadaki çıkışları ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Tuba Ekinci, son olarak Demet Akalın paylaşımıyla gündeme geldi.

Sivri diliyle bilinen Tuba Ekinci, meslektaşı Demet Akalın’ı hedef aldı. Akalın’ın sabah programındaki görüntülerini çeken Ekinci, kolaj yaptığı bir video yayınladı. Videonun üzerine ise sırasıyla “Saçı da yok kel” , “Sıfır insanlık, sıfır güzel yürek, sıfır güzel bakış” , “Daha kötü bakan birini görmedim ben” gibi ifadeler yazdı.

Ayrıca videonun altına “İnsanların her şeyine dil uzattığı için çekinmeden söylüyorum. Allah çok büyük cadı kalbi yüzüne vurdu yaş aldıkça” notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ ALDI

Hemcinsine çirkin sözler söyleyen Tuba Ekinci’nin bu paylaşımı takipçilerinden de tepki çekti. Kullanıcılar bu yaptığının hoş olmadığını dile getiren yorumlarda bulundu.

ACUN İLE ANLAŞMASINA ‘ÖLÜ YATIRIM’ DEMİŞTİ

Hafta içi her gün yayınlanan programıyla ekranlara dönen Demet Akalın, TV8 ile anlaştığını sosyal medyadan duyurmuştu. Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Akalın “Hayırlı olsun diyelim mi?” notunu düşmüştü. Haberi duyan Tuba Ekinci, bu paylaşımı da yorumsuz bırakmamıştı. Ekinci, bu iş birliğini ‘ölü yatırım’ olarak değerlendirmiş ve yorum yapmıştı. Ünlü isim Akalın için “Ekranda kürek gibi duran kadınlara para vermek nedir?” yazarak yine tepki toplamıştı.