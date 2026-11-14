Türk edebiyatı ve sinemasının önemli yapıtlarından Necati Cumalı imzalı "Susuz Yaz", televizyon ekranlarına taşınmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyonda, hikayenin kilit karakteri "Osman"ı genç kuşağın yıldız isimlerinden Mert Ramazan Demir oynayacak.

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Kanal D, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü "Susuz Yaz" dizisinin oyuncu kadrosuna ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı.

Ay Yapım imzası taşıyan projede Mert Ramazan Demir, Osman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Türk sinemasının efsanesi dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Demir, hikayenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Metin Erksan imzalı 'Susuz Yaz', Türk sinema tarihinde çok güzel yer etmiş bir film. Necati Cumalı'nın 'Susuz Yaz' kitabındaki bir öyküsünden, 70 sayfalık bir alıntı. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz, bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının efsanesi dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

HİKÂYE 1970'LERİN ADANA'SINDA GEÇİYOR

Dizi, 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak köyünde geçiyor ve iki kardeşin hayatını değiştiren olayları merkezine alıyor. Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor.

Türk sinemasının efsanesi dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

SUSUZ YAZ'IN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımın oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir'in yanı sıra Lizge Cömert, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Umut Kurt, Şirin Sultan Saldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zabcı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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