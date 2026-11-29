Şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat kurmak isteyen ünlüler kervanına rapçi Sefo da katıldı. Bu kez Yalova’dan aldığı köy eviyle gündeme gelen ünlü isim, söz konusu yatırım için kesenin ağzını açtı. Yeni yuvasını 20 milyon TL’ye aldığı öğrenilen Sefo'nun müzik çalışmalarını evine kuracağı özel stüdyoda gerçekleştireceği öğrenildi.

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Şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe yaşamak isteyen ünlülere rapçi Sefo da katıldı. "Bilmem Mi?", "Isabelle" ve "Tutsak" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, rotasını Yalova'ya çevirdi.

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KÖY EVİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Yalova'dan 20 milyon TL'lik köy evi satın alan Sefo, yeni yuvasını kendi zevkine göre düzenlemek için hazırlıklara başladı. Ünlü rapçinin, evin yenilenmesi ve restorasyonu için yaklaşık 10 milyon TL bütçe ayırdığı öğrenildi.

Ünlü rapçi İstanbul'dan sonra rotayı oraya çevirdi: Aldığı köy evinin fiyatı dudak uçuklattı

EVİN İÇİNE STÜDYO KURMAYI PLANLIYOR

Sefo'nun planları yalnızca evin tadilatını yapmakla da sınırlı değil. Rapçi, müzik çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmek için evin içerisine kendisine ait özel bir stüdyo kurmayı da planlıyor.

Ünlü rapçi İstanbul'dan sonra rotayı oraya çevirdi: Aldığı köy evinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçi bu kez gayrimenkul yatırımıyla adından söz ettirirken, köy evine ödediği ücret de dikkat çekti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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