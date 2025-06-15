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Ünlü şarkıcı Lara İran'da savaşın ortasında kaldı! "Durum çok kritik"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcı Lara İran&#039;da savaşın ortasında kaldı! &quot;Durum çok kritik&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023’te İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, İran’dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Lara, dualarını eksik etmemelerini istedi.

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, son günlerde eşiyle birlikte İran’da bulunuyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, Lara da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Lara İran'da savaşın ortasında kaldı!

"İRAN'DAYIM BURADA DURUM ÇOK KRİTİK"

Orta Doğu’da füze saldırılarının arka arkaya gerçekleştiği ve savaşın üçüncü gününe girildiği sırada İran’da bulunan şarkıcı, yaşadığı durumu şu sözlerle dile getirdi:

Lara
Lara

“İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.”

Ünlü şarkıcı Lara İran'da savaşın ortasında kaldı!

Lara’nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, şarkıcıya destek mesajları göndererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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