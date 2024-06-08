Usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali görenleri şaşırttı

"Ezel" ve "Muhteşem Yüzyıl"da üstlendiği karakterlerle unutulmazlar arasına giren oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının mezarının son hali ortaya çıktı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum üstüne yorum geldi.

Tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz olan sanatçı, Ezel dizisinde canlandırdığı ‘Ramiz Dayı’ karakteri ile hafızalara kazındı. Yüzden fazla sinema filminde oynayan sanatçı, Kurtiz, 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de "Asi" adlı TV dizilerinde rol aldı.

Yaşamının son yıllarında "Ezel"de canlandırdığı "Ramiz Dayı" ve "Muhteşem Yüzyıl"daki "Ebussuud Efendi" karakterleriylehayran kitlesini artıran Kurtiz, özgün yapımlarda ustalıkla oynadığı rollerin yanı özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle de adından söz ettirdi.

2013’TE VEFAT ETTİ

Menend Kurtiz ile 46 yıllık evliliğe imza atan sanatçının, Aslı ve Mirza adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Kurtiz, 27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde düşerek, 77 yaşında hayatını kaybetti.

MEZARI BAKIMSIZ BULDULAR

11 yıl önce vefat Kurtiz, mezarına isminin yazılmamasını ve mezar taşının olmamasını vasiyet etmişti. Magazin Burada’da yer alan habere göre; usta oyuncunun mezarının son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar birçok kişiyi şaşırttı. Mezarın bakımsız göründüğünü düşünen bazı hayranları “Ramiz dayıya bu yapılır mı?” , “Ülkemizde ölüye bile saygı yok” , “Ailesi neden ilgilenmiyor” tarzında yorumlar yaptı.