Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Mehmet Yalçınkaya’nın mutfağında yaşanan gerginlik sonrası şefin restoranına düşük puan yağdırılması üzerine açıklama yaptı. Olaya açıklık getiren Işıtmak, takipçilerine "Lütfen yorumları silin" çağrısında bulundu.

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Ünlü içerik üreticisi Orkun Işıtmak, "500 TL’lik vs 7.500 TL’lik MasterChef Restoranında Çalışmak!" başlığıyla yayımladığı son videosunda Mehmet Yalçınkaya’nın mutfağına konuk oldu.

Çekim günü ünlü şefi beklemeden mutfağa girip çalışanlarla tanışmaya kalkışan Işıtmak, Mehmet Şef’in sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Yalçınkaya’nın "Lap diye mutfağa girmişsin abi, buranın bir düzeni var. Kovmadığıma dua et" çıkışı ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

Videodaki kriz Mehmet Şef’in restoran puanlarını düşürdü! Orkun Işıtmak takipçilerine seslendi

GOOGLE PUANLARI DÜŞTÜ

Görüntülerin kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu tartışılırken, Orkun Işıtmak’ın takipçileri Mehmet Şef’in restoranını dijital platformlarda hedef aldı. Google'da restoran inceleme sitelerinde işletmeye düşük puan verilirken, yaşanan olayın üzerine Orkun Işıtmak cephesinden açıklama geldi.

Videodaki kriz Mehmet Şef’in restoran puanlarını düşürdü! Orkun Işıtmak takipçilerine seslendi

ORKUN IŞITMAK: YORUMLARI SİLİN

Gelişmelerin ardından durumun kontrolden çıktığını belirten Orkun Işıtmak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olaya açıklık getirdi. Mehmet Şef’e haksızlık yapıldığını vurgulayan Işıtmak, şu ifadeleri kullandı:

Videodaki kriz Mehmet Şef’in restoran puanlarını düşürdü! Orkun Işıtmak takipçilerine seslendi

Mehmet Şef'le yaptığımız videonun bazı yerlerinin çok yanlış anlaşılmış olduğunu üzülerek öğrendim. Benim onunla tanışmadan pat diye mutfağına dalmış olmama verdiği tepki %100 bana mutfak disiplinini öğretmeye yönelikti.

Ama sırf bunun yüzünden Google gibi platformlarda restorana düşük puanlar veriliyormuş. Arkadaşlar, lütfen böyle bir şey yapmayın, yapan varsa da rica ediyorum yorumunu silsin.

O platformlar gerçek misafirlerin gerçek deneyimlerini paylaşması için var, tıpkı bizim düşük puanlı restoranlar serimizdeki gibi. Aramızda en ufak bir sorun yok, hatta videoyu henüz sonuna kadar izlemeyenler varsa günün nasıl bittiğini görmek için kesinlikle tamamını izlesin derim.

Videodaki kriz Mehmet Şef’in restoran puanlarını düşürdü! Orkun Işıtmak takipçilerine seslendi

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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