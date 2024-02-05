Vizontele'nin yıldızı Mesut Çakarlı oyunculuğu bıraktı! Mesleği ve son haliyle şaşırtıyor

Vizontele’de üstlendiği Rıfat karakteri ile hafızalara kazınan Mesut Çakarlı yıllar sonra ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakıp kariyerine bambaşka bir yol çizen Çakarlı, zakir oldu.

Çocuk yaşta kamera karşısına geçen ve birçok filmde rol alan Mesut Çakarlı, oyunculuğu bırakıp zakir olarak çalışmaya başladı. Ünlü ismin yeni hali görenleri şaşırttı.

1971 doğumlu Mesut Çakarlı, ilk olarak “Rüyaların En Güzeli” adlı oyunla çocuk yaşlarda kameralar karşısına geçmişti. Seksenli yıllarda TRT’de yayınlanan Bay Yanlış ve Doğru Ahmet adlı yapımda Erol Günaydın ile birlikte oynadı. Bir dönem şarkıcılık da yaptı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ gibi ünlü isimlerle Vizontele adlı filmde karşımıza çıktı. Vizontele’de Rıfat karakterini üstlenen Çakarlı, bu rolle hafızalara kazındı.

‘Ayrı Dünyalar’, ‘Bize Ne Oldu?’, ‘Gelin’, ‘Bütün Çocuklarım’, ‘Kardelen’ gibi dizilerde de rol alan Mesut Çakarlı son haliyle gündeme geldi.

EVLENDİ, 2 EVLAT SAHİBİ OLDU

2018 yılından beri İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun bir alt birimi olarak Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü’nde zakir olarak çalışan Mesut Çakarlı, hayatını Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlattı.

Çakarlı röportajında “45 yaşında evlendim. Geç evlendim, geç baba oldum. İnsanlara erken evlenmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü yaş geçtikçe tahammül azalıyor. Çocuklar 'Baba futbol oynayalım' diyorlar ama yaş 52 olunca zorlanıyorsun” dedi.

“İYİ BİR ROL GELİRSE OYNARIM”

"Oyunculuğu bıraktınız mı?" sorusunu ise, "İyi bir rol gelirse oynarım. Çocuklarıma izah edemediğim bir rolde olmak istemem" şeklinde cevapladı.