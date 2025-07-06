Yarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri olay olmuştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem sunduğu ‘Turnike’ yarışmasıyla ekranlara geri dönüyor. Program, yarın başlıyor.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem sunduğu ‘Turnike’ yarışmasıyla televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Yarışmada katılımcılar, çeşitli etapları geçerek büyük ödül olan otomobili kazanmak için mücadele edecek.

‘Turnike’, yeni bölümleri ve Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla 7 Temmuz Pazartesi günü Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede tiyatro sanatçısı olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu açıklamıştı.