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Yarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri olay olmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil&#039;in aylık geliri olay olmuştu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem sunduğu ‘Turnike’ yarışmasıyla ekranlara geri dönüyor. Program, yarın başlıyor.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem sunduğu ‘Turnike’ yarışmasıyla televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Yarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri olay olmuştu - 1. Resim

Yarışmada katılımcılar, çeşitli etapları geçerek büyük ödül olan otomobili kazanmak için mücadele edecek.

Yarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri olay olmuştu - 2. Resim

‘Turnike’, yeni bölümleri ve Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla 7 Temmuz Pazartesi günü Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Yarışma programıyla geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil'in aylık geliri olay olmuştu - 3. Resim

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede tiyatro sanatçısı olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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