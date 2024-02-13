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    • Yasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı
    Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin ikizlerinden Ayel, 3 günlükken kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat olmuştu. Ünlü çiftten Şefkatli, oğlu Ayel’in yaşadığı sağlık problemini sosyal medya hesabında anlattı.

    İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikah masasına oturdu. Çift, ikiz bebekleri Sinan Emir ile İbrahim Ayel’i 22 Ocak’ta kucaklarına aldı. Bebeklerden Ayel, henüz 3 günlükken kalbindeki sorundan dolayı ameliyat oldu. Hastanedeki tedavi süreci bittikten sonra taburcu olan bebeğin sağlık durumuyla ilgili anne Yasemin Şefkatli yeni bir açıklama yaptı. 

    Yasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı

    “KALP SORUNU OLDUĞUNU BİLİYORDUK”

    İbrahim Ayel’in kalbindeki sorunun varlığını ve ameliyat olacağını daha önceden bildiklerini belirten Yasemin Şefkatli, minik oğlunun yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

    “Yarın Ayel'in kontrolü var, biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu.Önümüzde biraz daha süreç var ama bebiş çok güçlü… Her şey çok güzel olacak. Bu fotoğrafta yoğun bakım ekibinin, aile gibi olduğumuz ve bizden desteğini çekmeyen çok güzel insanlarla bir anı.”

    Yasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı

    TORUNUNU İLK KEZ PAYLAŞTI

    Öte yandan dede İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı paylaşımda torununun ameliyat olacağını açıklamıştı. Operasyon sonrası bilgi veren Tatlıses, “Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler, sağ olun, var olun” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda torununun yüzünü de ilk kez göstermişti.

    Yasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yasemin Şefkatliİdo Tatlısesİbrahim Tatlıses
    Haberler > Magazin > Yasemin Şefkatli kalp ameliyatı olan oğlu Ayel’in yaşadıklarını anlattı
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