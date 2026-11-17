Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, sanatçının safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar verdi. Bingöl'ün operasyonunun gece saatlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçı, tedavi amacıyla İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede doktorlar tarafından detaylı muayeneden geçirilen Bingöl için çeşitli tetkikler yapıldı.

SAFRA KESESİ ALINACAK

Gerçekleştirilen kontrollerin ardından doktorlar, safra kesesinin alınmasının uygun olacağı yönünde karar verdi. Ameliyat hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sanatçının gece saatlerinde operasyona alınmasının planlandığı belirtildi. Bingöl'ün sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ise sevenleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

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TEMMUZ AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz temmuz ayında da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunu yaşamıştı. Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmek zorunda kalan sanatçı, o dönemde yaptığı açıklamada sağlık durumunun ciddi olmadığını ifade etmişti.

Safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir ameliyat olmayı değerlendirdiğini belirten Bingöl, operasyonu ileri bir tarihe ertelemeyi planladığını dile getirmişti. Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlığının yeniden gündeme gelmesi üzerine sanatçının ameliyat edilmesine karar verildi.

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