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Yeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorum
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl anne olan oyuncu Ezgi Mola, 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili konuştu. Narin’in cinayete kurban gitmesine ateş püsküren Mola, “Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin” diyerek beddua etti.

21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Oyuncu Ezgi Mola, Narin’in öldürülmesine ilişkin zehir zemberek açıklamalar yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’dan 19 gün sonra acı haber geldi. Narin’in cesedi 8 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre mesafedeki deredeki çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde bulundu. 
Küçük kızın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Yeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorum - 1. Resim

“DUVAK YERİNE ÖNLÜK, OYUNCAK KOYMALARI GEREKİRDİ”

Daha önce Narin’in annesi katıldığı bir yayında “Narin kuzeninin düğününde gelinlik giymek istiyordu. Benden gelinlik istemişti” demişti. Bunu duyan bir vatandaş, Narin için gelinlik getirdi ve tabutun üzerine gelinlik koyuldu. 

Yeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorum - 2. Resim

Tabutun üzerine gelinlik yerine önlük ve oyuncak koyulmasını gerektiğini düşünen Ezgi Mola bu duruma tepki gösterdi. 2. Sayfa kameralarına konuşan Mola, Narin’in ölümüyle ilgili çıkışında “Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük, oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum” sözleriyle ateş püskürdü.

Yeni anne Ezgi Mola, Narin’in cenazesindeki duvak detayına isyan etti: Berbat buluyorum - 3. Resim

EZGİ MOLA’YA DESTEK GECİKMEDİ

Ezgi Mola’nın bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı “Aynı fikirdeyim” diyerek Mola’ya katıldıklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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