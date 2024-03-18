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Haberler > Magazin > 'Yerli John Wick' Ömer Aslan iftar alışverişi yaptı, 200 TL’ye aldıkları herkesi şaşırttı

'Yerli John Wick' Ömer Aslan iftar alışverişi yaptı, 200 TL’ye aldıkları herkesi şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu John Wick’e olan benzerliğiyle dikkat çeken ve Konya’da beden eğitimi öğretmenliği yapan Ömer Aslan son paylaşımıyla gündem oldu. 200 TL ile iftar alışverişine çıkan ve iki kişilik bir menü hazırlayan Aslan’ın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in canlandırdığı ‘John Wick’ karakterine benzeyen Konyalı Ömer Aslan’ın 200 TL ile iftar alışverişi yaptığı videosu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Aslen Konyalı olan ve Karaman’da beden eğitimi öğretmenliği yapan Ömer Aslan 200 TL ile iftar alışverişi yaptığı videoyu 240 bin takipçili Instagram hesabında paylaştı. 
Aslan, “Türk Dili’nin başkenti Karaman’da 2 kişilik iftar menüsü hazırlamaya çalışacağız, bakalım neler yapabileceğiz” diyerek paylaştığı videosuyla kısa sürede gündem oldu. 

“PARAYI BİTİREMEDİK”

İlk olarak bir kasaba giden Ömer Aslan 90 TL’ye tavuk baget aldı. Daha sonra ise pazardan 15 TL’ye 1 kilo patates, 5 TL’ye yarım kilo havuç, 10 liralık soğan, 10 TL’ye mor lahana, 10 TL’ye yarım kilo domates aldı. Son olarak markete giderek 20 TL’ye yarım kilo yoğurdu ve yarım kilo mercimeği sepetine ekledi. Geriye ise 25 TL’si kalan fenomen “Parayı bitiremedik” dedi.

'Yerli John Wick' Ömer Aslan iftar alışverişi yaptı, 200 TL’ye aldıkları herkesi şaşırttı - 1. Resim

Aldığı malzemelerle ise mercimek çorbası, fırında tavuk, havuç ve mor lahana salatası, ayran yaptı. 

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ömer Aslan’ın videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Baz kişiler “Geçen sene mi çektin” , “Mazot, tüp, elektrik, yağ, tuz vs. hesapta yok” diyerek bu menünün mümkün olmadığını belirtti, bazıları ise “Harcamasını bilene yetiyor” yorumu yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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