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    5 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanıyordu, Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    "Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si" olarak tanınan oyuncu Önder Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı. Henüz 5 yaşındayken "Hüdaverdi-Pırtık" filminde rol alan Tekin, kocaman siyah çerçeveli gözlükleri ve şapkasıyla hafızalara kazınmıştı. Şimdi 57 yaşında olan Önder Tekin yıllar sonra röportaj verdi.

    5 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanıyordu, Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    5 yaşındayken "Hüdaverdi" adlı karakteri canlandırmasıyla hafızalarda yer edinen Önder Tekin, 57 yaşında yeniden kameraların karşısına geçti. Ancak bu defa sadece röportaj verdi. Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından olan Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı "Hüdaverdi-Pırtık" filminde oynamıştı. Filmde Önder Tekin, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi usta isimlerle rol aldı.

    Önder Tekin, tiyatrocu olan babasının uğraşları sonucunda henüz 5 yaşındayken Yeşilçam dünyasına adım attığını söyledi. Hüdaverdi-Pırtık filminin yanı sıra "Ezilenler" adlı filmde de oynayan Tekin, daha sonra sinema dünyasına veda etti.

    YEŞİLÇAM'A VEDA EDİP TEKNİSYEN OLDU 

    Oynadığı iki filmden sonra endüstri meslek lisesinde eğitim gördüğünü söyleyen Önder Tekin, teknisyen oldu. Şimdi 57 yaşında olan Önder Tekin, son haliyle yeniden gündeme taşındı.

    Sabah'ın haberine göre, memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor.

    1971'de yayınlanan Hüdaverdi-Pırtık filminin üzerinden çok uzun zaman geçti, o dönemde 5 yaşında olan "Hüdaverdi"nin saçlarına da aklar düştü. Peki, Hüdaverdi şimdi nasıl görünüyor? İşte son hali;

    5 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanıyordu, Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı

    Şimdilerde 57 yaşında olan bir dönemin çocuk yıldızı Önder Tekin, Hüdaverdi filminin içten olduğu için hafızalarda yer edindiğini belirtti. "Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si" Önder Tekin, duygularını şöyle dile getirdi:

    "Hiçbir zaman argo kelimeler kullanmadık, komedi yaparken de seyirciyi güldürecek şekilde yaptık. Bazı sahnelere sonradan gülersiniz, bak filmin gülme sahnesi buradaymış dersiniz. Şimdiki filmlerde başından gülüyorlar.

    Hüdaverdi bir defa yapıldı, fenomen oldu. Çocuğun orada yapmış olduğu hareketler çok sevilmişti.

    Setten unutamadığım anılarım var. Yemek salonu vardı, orada top oynamayı çok seviyordum. Rahmetli İhsan Yüce'nin giymiş olduğu pantolonun kurdelesini çekerdim. Küçük bir köpek vardı, onunla gezerdim. Hatta beni sürüklemişti. Lale Oraloğlu ne görsem, istesem alıyordu. Mesela filmin yağmurlu bir sahnesinde ağır bir gribe yakalanmıştım, filme ara vermişlerdi."

    O dönem başrol oynayan en küçük çocuk oyuncunun kendisi olduğunu dile getiren Tekin, setleri özlediğini de sözlerine ekledi.

    5 yaşındayken şöhret basamaklarını tırmanıyordu, Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HüdaverdiYeşilçamOyuncu
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