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    • Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu

    Yeşilçam’ın ‘kötü adamı’ olarak tanınan ve birçok başarılı filmde rol alan Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yeşilçam’ın &#039;kötü adamı&#039; Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu
    Hikmet Taşdemir, Türk Sineması, Yeşilçam, Haber

    Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türk sinemasında üstlendiği kötü karakterlerle bilinen ve ‘Korkusuz Korkak’ filmindeki ‘Gaddar Kerim’ rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında vefat etti. Dün hayatını kaybeden sanatçının doktoru, usta ismin ölüm sebebini açıkladı.

    Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu

    YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dün üniversite hastanesinde hayatını kaybeden Hikmet Taşdemir'in 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle hastanelerine geldiğini belirterek, yapılan inceleme sonucu kendisinin dördüncü evre kanser hastası olduğunun belirlendiğini söyledi.

    Taşdemir'in değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Şahin, “Taşdemir'in 15 Ocak'ta hastaneye solunum yetmezliği sebebiyle geldi. Yapılan inceleme sonucu dördüncü evre kanser olduğu belirleniyor. 24 Ocak'ta yoğun bakıma alınıyor. Sonra da solunum yetmezliği sebebiyle entübe ediliyor. Entübe olduktan sonra maalesef dün hayatını kaybediyor” dedi.

    Şahin, sanatçının yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı dileyerek, cenazenin Taşdemir'in abisine teslim edildiğini dile getirdi.

    Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu

    AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI

    Başhekim Prof. Dr. Şeref Alpsoy da sanatçının akciğer kanseri olduğunu aktararak, "Kandaki oksijenin düşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tüm tedavilere rağmen maalesef dün kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

    Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu

    HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

    Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.

    Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.

    Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hikmet TaşdemirTürk SinemasıYeşilçam
    Haberler > Magazin > Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu
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