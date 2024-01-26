Yeşilçam’ın 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu

Yeşilçam’ın ‘kötü adamı’ olarak tanınan ve birçok başarılı filmde rol alan Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taşdemir’in ölüm nedeni belli oldu.

Türk sinemasında üstlendiği kötü karakterlerle bilinen ve ‘Korkusuz Korkak’ filmindeki ‘Gaddar Kerim’ rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında vefat etti. Dün hayatını kaybeden sanatçının doktoru, usta ismin ölüm sebebini açıkladı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dün üniversite hastanesinde hayatını kaybeden Hikmet Taşdemir'in 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle hastanelerine geldiğini belirterek, yapılan inceleme sonucu kendisinin dördüncü evre kanser hastası olduğunun belirlendiğini söyledi.

Taşdemir'in değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Şahin, “Taşdemir'in 15 Ocak'ta hastaneye solunum yetmezliği sebebiyle geldi. Yapılan inceleme sonucu dördüncü evre kanser olduğu belirleniyor. 24 Ocak'ta yoğun bakıma alınıyor. Sonra da solunum yetmezliği sebebiyle entübe ediliyor. Entübe olduktan sonra maalesef dün hayatını kaybediyor” dedi.

Şahin, sanatçının yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı dileyerek, cenazenin Taşdemir'in abisine teslim edildiğini dile getirdi.

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Başhekim Prof. Dr. Şeref Alpsoy da sanatçının akciğer kanseri olduğunu aktararak, "Kandaki oksijenin düşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tüm tedavilere rağmen maalesef dün kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.

Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.

Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.