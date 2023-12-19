Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Cevdet Arıkan 75 yaşında hayatını kaybetti

19 Aralık 2023 18:08 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 18:23

Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı. Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

TARSUS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.

CEVDET ARIKAN KİMDİR?

Cevdet Arıkan, 1948 yılında Adana'da doğdu. Arıkan, 12 yaşında vücut geliştirme ve halter sporuna başladı. 26 yaşına kadar sporun içinde olan Arıkan, Adana Halter ve Vücut Şampiyonu ve Adana Adale Kralı seçildi.

Kemal Sunal’ın “Tosun Paşa”, “Kibar Feyzo”, Ferdi Tayfur’un “Çeşme”, “Ben de Özledim”, Cüneyt Arkın’ın “Gırgır Ali” ve “İstasyon” filmleri başta olmak üzere, Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok oyuncuyla aynı sette çalıştı. Arıkan ayrıca TRT televizyonu tarafından çekilen aralarında "Kartallar Yüksek Uçar"ın da bulunduğu 5 dizide rol aldı.

Arıkan, emekli olduktan sonra Mersin’in Tarsus ilçesinde yerleşti.