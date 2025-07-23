Yıldız Tilbe’ye doktorundan yasak! Sahnede hastalığını açıkladı: Şok içinde öğrendim

Türk müziğinin benzersiz yorumcuları arasında yer alan Yıldız Tilbe, hastalığını ilk kez açıkladı. Başarılı şarkıcı sahne aldığı mekanda içini dökerek “Şok içinde öğrendim” dedi. 59 yaşındaki Tilbe doktorunun kendisine mikrofon tutmasını yasakladığını da belirtti.

‘Vazgeçtim’ , ‘Yürü Anca Gidersin’ , ‘El Adamı’ gibi şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Tilbe bir süredir mücadele ettiği hastalığını sevenleriyle ilk kez paylaştı.

TANSİYONU YÜKSELDİ, DOKTOR ÇAĞIRDILAR

Her Salı Alaçatı'da sahne alan Tilbe, geçtiğimiz gece yaptığı programda tansiyon problemi yaşadığını şu sözlerle açıkladı:

“Bir hafta önce tansiyonum yükseldi de… Hayatım boyunca 4’e 8’di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Çocukluğumdan beri hep düşüktü tansiyonum. Sonra birden 14 oluverdi anlamadım, sonra 17 oldu. Doktor geldi. Bana bazı tavsiyelerde bulundu.”

“DOKTORUM MİKROFON TUTMA DEDİ”

Yaşı gereği kaslarının kısaldığını belirten Tilbe, doktorun kendisine koyduğu yasakları ve yapması gerekenleri şu sözlerle özetledi:

“Pilates yapacakmışım ya da yoga. Çünkü sahneden sahneye hareket ettiğim için kaslarım kısalıyormuş. Artık 59 oldum, insanın kasları kısalıyormuş yaş ilerleyince. Şok içinde öğrendim. Çok mutluyum Allah’a şükürler olsun. Doktorum mikrofon tutma dedi, ben de tutmuyorum artık. Kolum kötü oluyor. Ne zormuş tansiyon ya… Tansiyon hastalarına buradan sağlık diliyorum, bütün hastalara diliyorum. Artık mikrofon tutmayacağım çünkü ellerimi kollarımı hareket ettirmeliymişim.”