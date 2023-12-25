25 Aralık 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:08

Yunanistan’ın dünyaca ünlü şarkıcısı yakalandığı covid-19 virüsü nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Yunanistan Devlet Kanalı ERT, gür sesiyle bilinen ünlü Yunan sanatçı Vasilis Karras'ın öldüğünü yaptığı duyuruyla açıkladı.

Yunan sitelerinde yer alan haberlerde, fantezi müziği şarkıcısı Vasilis Karras’ın koronavirüse yakalandığı ve Selanik'te kaldırıldığı hastanede nefes darlığı yaşamaya başlamasının ardından boğularak son nefesini verdiği belirtildi.

VASİLİS KARRAS KİMDİR?

Vasilis Karras, Yunanistan'ın Kavala kentinde dünyaya geldi. Yunan 'laika' (halk şarkıları) söyleyerek ününü pekiştirdi. 1980 yılında, Karras'ı şöhrete götüren ilk albümü Alismonites Ores’i yayınladı. Birçok esere imza atan Karras, kariyeri boyunca memleketine olan sevgisini vurguladı. Çocukluğunu ve ilk aşklarını anımsatan "Den Pao Pouthena", "Nychta Kselologiastra", "Erhomai" ve "Gia Afto Stasou" gibi birçok şarkı yazıp söyledi. Christina Kesoglides ile evliydi ve Irene adında bir kızları vardı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Karras, yakalandığı covid-19 dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. 24 Aralık 2023'te Selanik'teki bir hastanede virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KOMŞUDA COVID ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Öte yandan komşu Yunanistan’da havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış yaşandığı bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, geçen hafta covid–19’a bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hastaneye girişlerde ise yüzde 45 oranında artış yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan covid-19’un yeni varyantı JN.1’e bağlı ülkede vakaların arttığına dikkat çekildi. 101 kişide Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘takip edilmesi gereken varyant’ olarak kategorize ettiği JN.1 virüsü tespit edildi.