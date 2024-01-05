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    Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın astral boyutta kaybolduğunu iddia etti

    Şarkıcı Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan sunucu ve oyuncu Kenan Işık hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Güney, Işık için “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var” dedi.

    Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın astral boyutta kaybolduğunu iddia etti
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Her yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken ve sık sık gündeme gelen Yusuf Güney, katıldığı ‘Aramızda Kalmasın’ adlı programda Kenan Işık ile ilgili konuştu. 

    Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın astral boyutta kaybolduğunu iddia etti

    “UYANIRSA ACAYİP ŞEYLER ANLATACAK”

    10 yıldır komada olan Kenan Işık hakkında tuhaf sözler sarf eden Güney, şunları söyledi:

    “Kenan Işık, şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Ben bilmiyorum ama var. Daha önce bunun üzerine araştırma da yaptım. Yurt dışında bitkisel hayattaki insanların nasıl geri getirilebileceğine dair çalışmalar yapılıyor. Bu hurafe ve kurgu değil. Allah nasip edip uyanırsa acayip şeyler anlatacak bize, beynimiz yanacak. Çok bambaşka bir insan olarak geri gelecek. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım. Kaç sene oldu artık, geri gelmesini çok isterim.” 

    Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın astral boyutta kaybolduğunu iddia etti

    KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Başarılı oyuncu, tiyatrocu, sunucu ve yazar Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor salonunda girdiği sauna sonrası fenalaşmıştı. Işık’ın dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi.

    Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

    Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yusuf GüneyKenan IşıkŞarkıcı
    Haberler > Magazin > Yusuf Güney, 10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın astral boyutta kaybolduğunu iddia etti
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