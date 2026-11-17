Hacamat yaptıran ünlüler kervanına İsveçli şarkıcı Zara Larsson da katıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Peygamber efendimizin tavsiye ettiği hacamat, sağlık faydaları sebebiyle son senelerde hızla yaygınlaşıyor. Milyonlarca insan her yıl hacamatla tanışıp, bu uygulamayı hayatlarının vazgeçilmezi hâline getiriyor.

Hacamat yaptıranların arasına dünyaca ünlü İsveçli şarkıcı Zara Larsson da katıldı. Larsson, hacamat yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin dikkatine sundu.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Dünya yıldızları da keşfetti, hacamat vücudun devası

Kısa sürede gündem olan, yüz binlerce görüntülenme alarak beğeni yağmuruna tutulan paylaşım, hacamatın küresel ölçekteki yayılışını gözler önüne serdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala