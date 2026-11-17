Zara Larsson da hacamat yaptırdı
Hacamat yaptıran ünlüler kervanına İsveçli şarkıcı Zara Larsson da katıldı.
Peygamber efendimizin tavsiye ettiği hacamat, sağlık faydaları sebebiyle son senelerde hızla yaygınlaşıyor. Milyonlarca insan her yıl hacamatla tanışıp, bu uygulamayı hayatlarının vazgeçilmezi hâline getiriyor.
Hacamat yaptıranların arasına dünyaca ünlü İsveçli şarkıcı Zara Larsson da katıldı. Larsson, hacamat yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin dikkatine sundu.
Dünya yıldızları da keşfetti, hacamat vücudun devası
Kısa sürede gündem olan, yüz binlerce görüntülenme alarak beğeni yağmuruna tutulan paylaşım, hacamatın küresel ölçekteki yayılışını gözler önüne serdi.