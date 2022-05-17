Türkiye Gazetesi

NTV'nin ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya yakalandığı meme kanseri yüzünden hayatını kaybetti. Geride bir evlat bırakan ünlü spikerin ölümü medya dünyasını da üzüntüye boğdu. 2013 yılında anne olan Özlem Sarıkaya bir süredir meme kanseri ile mücadele ediyordu, bugün herkesi üzen bir haber geldi. Gazeteci Fuat Kozluklu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

ÖZLEM SARIKAYA KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Sarıkaya, 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilmişti.

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