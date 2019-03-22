Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Erdoğan’ın “Bu seçimler bizim için çok büyük önem arz ediyor. AK Parti’nin bir kez daha sandıktan zaferle çıkması için, 10 günden az bir süre kaldı. Tüm iller gibi Ankara da bizim için çok önemli. Daha çok çalışarak kapı kapı dolaşmalı, milletimize gönül belediyeciliğini anlatmalı ve desteklerini almalıyız” talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın seçime kadar rehavete kapılmadan ve yorgunluk bahane edilmeden çalışmaların sürdürülmesini istediği belirtilirken; sandık güvenliğinin önemine de vurgu yaptığı ifade edildi. Geçtiğimiz seçimlerde Ankara’da seçim günü sandık üyelerinin gecikmesiyle ilgili yaşanan bir konuyu hatırlattığı öğrenilen Erdoğan’ın 31 Mart’ta AK Partili sandık görevlilerinin sabahın erken saatlerinden itibaren görevlerinin başında yer almaları, asla gecikmemeleri uyarısında bulundu.