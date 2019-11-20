Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim’den bu yana rahatsızlığı nedeniyle TBMM’ye gelemeyen MHP lideri Devlet Bahçeli, dün ilk kez Meclis’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısı çıkışında Binali Yıldırım ile birlikte Bahçeli’nin yanına gelerek bir süre sohbet etti. Bahçeli, Erdoğan’ın yanından ayrılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya “Bu konuda 7 Haziran seçimleri öncesinde MHP olarak biz de beyannamemize pasaj koymuştuk. Bir arkadaşımız yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler dikkate alındığında Cumhurbaşkanı ve hükûmetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur” cevabını verdi. Erken emekliliğin ekonomik yönden ağır yükümlülükler getirdiğine dikkat çeken Bahçeli “Böyle bir yükün altından kalkabilir miyiz? Kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda, bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmuyorum. Vatandaşlarımız özellikle muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı, zamanı geldiğinde bunların çözüme kavuşacağına inanmalı” dedi.

Bahçeli, bir gazetecinin ‘Sağlığınızla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna ise şu cevabı verdi: İlk defa dışarı çıktığımda sakal bırakmıştım. ‘Sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar’ demiştim. Fakat sakalımla uğraşanlar çok az çıktı, hâlâ sağlığımla uğraşıyorlar. Bizi eleştirenler ‘Geberdi, geberecek, MHP böylelikle parçalanacak’ diyenler oldu. Şimdi buradayız. Allah’a bin şükür, dua edenler iftira edenlerden çok çok fazla. Öyleyse endişe edecek bir şey yok.

Bahçeli, tekrar sakal bırakıp bırakmayacağına yönelik soruya da “Bundan sonra denemeyiz. Biz her şeyi bir defa deneriz” diye açıkladı.