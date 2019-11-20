Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ancak bu sırada Suriye’yi Beşar Esad ve AB’den finans sağlayarak onaracaklarını söyledi. Kayyum atanan HDP’li belediyelere de sahip çıkan CHP lideri “Seçime sokuyorsunuz, kazanıyor, niye görevden alıyorsunuz ve neden kayyum tayin ediyorsunuz. Bu ne demektir? Ben sana oy veren, seni seçen bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum, sandığa atılan oylar benim için geçersizdir demektir. Bu yanlıştır, demokrasi kültürünün özüne yakışmaz, yanlıştır. O nedenle hepimizin demokrasi konusunda duyarlı olması lazım” diye konuştu.

YAVAŞ'A "YURT DIŞI" SORUSU

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk 6 ayının 36 gününü yurt dışında geçirdiğini belirterek “Yani her 5 günden 1’i dışarıda... Raporda buna dair bir bilgi de yok” dedi. Şahin “Henüz Haymana’ya ayak basmadı ama 16 gün Londra’da ne yapmış mesela? Bu gezilerin Ankaralılara maliyeti nedir? Hemşehrilerimizin bunları bilmeye hakkı var” ifadelerini kullandı.