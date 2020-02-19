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Cumhurbaşkanlığından flaş Suriye açıklaması
19.02.2020 - 09:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.” dedi.
Etiketler : cumhurbaşkanlığı,açıklama,suriye,
682409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/682409.aspx
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