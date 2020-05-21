Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Filistin’e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.