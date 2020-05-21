Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Filistin’e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
21.05.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,
705727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/705727.aspx
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