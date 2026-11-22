COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Örtü Karar taslak metni hakkında konuştu. Bakan Kurum “Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz” dedi.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul Kapanış Oturumu öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ÖRTÜ KARAR TASLAK METNİ

Zirve kapsamında Örtü Karar taslak metninin üçüncüsünün yayımlandığını hatırlatan Bakan Kurum, bu noktada ülkelerin çalışmalarını, uzlaşmalarını ve bir araya gelmelerini istediklerini belirtti.

COP31'de dünyanın beklediği karar! Bakan Kurum 'Umutluyuz' dedi

“UMUTLUYUZ”

Kurum, zirvedeki son Örtü Karar taslak metnine ilişkin, “Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz” dedi.

COP31'de dünyanın beklediği karar! Bakan Kurum 'Umutluyuz' dedi

“UFAK TEFEK TALEPLER VAR”

Taslak metinde uzlaşma sağlanması halinde metnin bugünkü Genel Kurul'da görüşüleceğini ve kararları neticeye ulaştıracaklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

İsteğimiz buradan güzel mesajlarla ayrılmak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Herkes bu noktada uykusuz kaldı, mesai harcadı. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar diye ümit ediyorum. Tabii 196 ülkeyi bir araya getireceksiniz, orada herkesin kendisinden bir şeyler görmesi gerekiyor. Biz de bunun çabasını veriyoruz. Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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