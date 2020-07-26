Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi tüm Türkiye’de sevinçle karşılanırken, CHP ve seçim ortaklarının sessizliğe bürünmesi dikkat çekiyor.

Danıştay’ın Ayasofya Camii'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararının ardından âdeta ölüm sessizliğine bürünen CHP yönetiminin, partililere konuşmayanı talimatı verdiği belirtilmişti. CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının çoğu, Ayasofya’yı özgürlüğüne kavuşturan kararı görmezden gelirken bazı partililer ise bunun hesaplaşma olduğunu iddia ederek provokasyon yapmaya kalkışmıştı.

Ayasofya Camii'nde önceki gün kılınan ilk cuma namazına ise farklı kesimlerden birçok siyasi ve devlet görevlisi katılırken, gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu aradı. CHP’nin kurultayı için Ankara’ya giden İmamoğlu’nun İstanbul’un Belediye Başkanı olarak dünyada büyük yankı uyandıran Ayasofya Camii'ndeki bu tarihî ana tanıklık etmemesi başta sosyal medyada olmak üzere toplumun her kesimden tepki gördü. Yalova'dan gelerek cuma namazını Ayasofya Camii yakınındaki meydanda kılan CHP eski milletvekili Muharrem İnce’ye bazı partililerden tepki yağdı. CHP'nin yanı sıra seçim ortakları HDP ve Saadet Partisi liderleri de sessizliği tercih etti.

ETRAFINI TOPARLAMALIYIZ

Öte yandan, İmamoğlu dün CHP kurultayında basın mensuplarının, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik sorusu üzerine “Hayırlısı olsun” cevabını verdi. Kurultay’ı da değerlendiren İmamoğlu”Genel Başkan’ımız çok tarihî bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler, dolayısıyla. Bizim Genel Başkanı’mızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor” diye konuştu.