Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı
11.02.2021 - 21:10 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
766898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/766898.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER